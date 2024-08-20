Удар по кафе на Запоріжжі — в лікарні помер підліток

Наслідки удару по кафе в Запорізькій області. Фото: Іван Федоров

Унаслідок російського удару по кафе в Малокатеринівці Запорізької області загинула дитина. До медзакладів доставлені ще двоє дітей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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За словами голови ОВА, помер підліток, який постраждав внаслідок російського обстрілу.

"14-річний хлопчик, який отримав поранення під час сьогоднішньої ворожої атаки, помер у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що до медзакладів доставлені ще двоє дітей, які постраждали через удар російської армії.

"Таким чином загальна кількість травмованих зросла до п'яти осіб", — наголосив він.