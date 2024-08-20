Удар по кафе на Запоріжжі — в лікарні помер підліток

У лікарні померла дитина внаслідок російського удару по кафе на Запоріжжі
20 серпня 2024 20:59
Наслідки удару по кафе в Запорізькій області. Фото: Іван Федоров
Унаслідок російського удару по кафе в Малокатеринівці Запорізької області загинула дитина. До медзакладів доставлені ще двоє дітей.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у вівторок, 20 серпня.
Читайте також:
Внаслідок удару по кафе на Запоріжжі є загиблий
За словами голови ОВА, помер підліток, який постраждав внаслідок російського обстрілу.
"14-річний хлопчик, який отримав поранення під час сьогоднішньої ворожої атаки, помер у лікарні", — йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що до медзакладів доставлені ще двоє дітей, які постраждали через удар російської армії.
"Таким чином загальна кількість травмованих зросла до п'яти осіб", — наголосив він.
війна діти Запоріжжя Запорізька область обстріли військові злочини війна в Україні Росія ракетний удар загибель
Читайте Новини.LIVE!