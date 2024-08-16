Вибухи у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі 16 серпня — що відомо

В трьох українських містах лунають вибухи — що відомо
16 серпня 2024 12:23
Пуск ракет "Іскандер-К". Ілюстративне фото: росЗМІ
У Дніпрі у п'ятницю, 16 серпня, знову пролунали вибухи. Також було гучно у Сумах та Запоріжжі через балістичну загрозу для двох регіонів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.
Читайте також:
В трьох містах України чутно вибухи
За інформацією від ПС ЗСУ, у містах було оголошено ракетну небезпеку.
Повторні вибухи пролунали у Дніпрі, про що стало відомо з місцевих Telegram-спільнот. Водночас міська влада про вибухи не повідомила.
Кореспонденти "Суспільного мовлення", своєю чергою повідомляють про вибух у Сумах. А у Запоріжжі пролунало два вибухи: за попередньою інформацією — спрацювали засоби ППО.
Станом на 12:36 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:
Читайте Новини.LIVE!