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В трьох українських містах лунають вибухи — що відомо

16 серпня 2024 12:23
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі 16 серпня — що відомо
Пуск ракет "Іскандер-К". Ілюстративне фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Дніпрі у п'ятницю, 16 серпня, знову пролунали вибухи. Також було гучно у Сумах та Запоріжжі через балістичну загрозу для двох регіонів. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.

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За інформацією від ПС ЗСУ, у містах було оголошено ракетну небезпеку. 

вибухи 16 серпня
Скриншот допису ПС ЗСУ

Повторні вибухи пролунали у Дніпрі, про що стало відомо з місцевих Telegram-спільнот. Водночас міська влада про вибухи не повідомила.

В трьох українських містах лунають вибухи — що відомо - фото 2
Скриншот допису місцевих Telegram-спільнот

Кореспонденти "Суспільного мовлення", своєю чергою повідомляють про вибух у Сумах. А у Запоріжжі пролунало два вибухи: за попередньою інформацією — спрацювали засоби ППО

вибух суми 16 серпня
Скриншот допису "Суспільного"
вибухи запоріжжя 16 серпня
Скриншот допису місцевих Telegram-спільнот

Станом на 12:36 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд: 

повітряна тривога 16 серпня
Джерело: alerts.in.ua

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