Вибухи у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі 16 серпня — що відомо

Пуск ракет "Іскандер-К". Ілюстративне фото: росЗМІ

У Дніпрі у п'ятницю, 16 серпня, знову пролунали вибухи. Також було гучно у Сумах та Запоріжжі через балістичну загрозу для двох регіонів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.

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За інформацією від ПС ЗСУ, у містах було оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Повторні вибухи пролунали у Дніпрі, про що стало відомо з місцевих Telegram-спільнот. Водночас міська влада про вибухи не повідомила.

Скриншот допису місцевих Telegram-спільнот

Кореспонденти "Суспільного мовлення", своєю чергою повідомляють про вибух у Сумах. А у Запоріжжі пролунало два вибухи: за попередньою інформацією — спрацювали засоби ППО.

Скриншот допису "Суспільного"

Скриншот допису місцевих Telegram-спільнот

Станом на 12:36 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд: