Вибухи у Дніпрі 16 серпня — що відомо

Пуск балістичної ракети "Іскандер". Ілюстративне фото: росЗМІ

У Дніпрі, у п'ятницю, 16 серпня, пролунав потужний вибух. Попередньо, російська армія атакувала місто балістичною ракетою.

Про це інформують місцеві Telegram-спільноти.

Читайте також:

Вибухи у Дніпрі 16 серпня

Попередньо, вибух міг статися через балістичну загрозу для регіону. Водночас також повідомляється про роботу ППО по розвідувальному дрону, який може корегувати ворожі удари.

Скриншот допису місцевих Telegram-спільнот

У ПС ЗС України заявили, що досі зберігається загроза застосування балістичних ракет з північно-східного напрямку.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 10:56 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так: