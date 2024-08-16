Вибухи у Дніпрі 16 серпня — що відомо

У Дніпрі пролунав потужний вибух — що відомо
16 серпня 2024 10:49
Пуск балістичної ракети "Іскандер". Ілюстративне фото: росЗМІ
У Дніпрі, у п'ятницю, 16 серпня, пролунав потужний вибух. Попередньо, російська армія атакувала місто балістичною ракетою.
Про це інформують місцеві Telegram-спільноти.
Читайте також:
Вибухи у Дніпрі 16 серпня
Попередньо, вибух міг статися через балістичну загрозу для регіону. Водночас також повідомляється про роботу ППО по розвідувальному дрону, який може корегувати ворожі удари.
У ПС ЗС України заявили, що досі зберігається загроза застосування балістичних ракет з північно-східного напрямку.
Станом на 10:56 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:
Читайте Новини.LIVE!