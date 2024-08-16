Взрывы в Днепре 16 августа - что известно

В Днепре прогремел мощный взрыв — что известно
16 августа 2024 10:49
Пуск баллистической ракеты "Искандер". Иллюстративное фото: росСМИ
В Днепре, в пятницу, 16 августа, раздался мощный взрыв. Предварительно российская армия атаковала город баллистической ракетой.
Об этом информируют местные Telegram-сообщества.
Читайте также:
Взрывы в Днепре 16 августа
Предварительно, взрыв мог произойти из-за баллистической угрозы для региона. В то же время сообщается о работе ПВО по разведывательному дрону, который может корректировать вражеские удары.
В ВС Украины заявили, что до сих пор сохраняется угроза применения баллистических ракет с северо-восточного направления.
По состоянию на 10:56 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Читайте Новини.LIVE!