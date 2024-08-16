Взрывы в Днепре 16 августа - что известно

Пуск баллистической ракеты "Искандер". Иллюстративное фото: росСМИ

В Днепре, в пятницу, 16 августа, раздался мощный взрыв. Предварительно российская армия атаковала город баллистической ракетой.

Об этом информируют местные Telegram-сообщества.

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Предварительно, взрыв мог произойти из-за баллистической угрозы для региона. В то же время сообщается о работе ПВО по разведывательному дрону, который может корректировать вражеские удары.

Скриншот сообщения местных Telegram-сообществ

В ВС Украины заявили, что до сих пор сохраняется угроза применения баллистических ракет с северо-восточного направления.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 10:56 карта воздушных тревог по Украине выглядит так: