Протягом доби окупанти 14 разів обстрілювали Запорізьку область, є поранені

Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: Іван Федоров/Telegram

Протягом доби російські окупанти обстрілювали 14 населених пунктів Запорізької області. Двоє чоловіків та дві жінки зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу Василівського району.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 15 серпня.

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За інформацією Івана Федорова, впродовж доби окупанти 397 разів били по 14 населених пунктах Запорізької області.

В яких населених пунктах лунали вибухи:

Ворог завдав ракетний удар по Малишівці Запорізького району.

Війська РФ з авіації вдарили по Лобковому та Гуляйполю.

233 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

11 обстрілів з РСЗВ накрили Оріхів, Новоданилівку, Червону Криницю, Роботине, Преображенку та Малу Токмачку.

150 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

Протягом доби надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.