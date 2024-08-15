Ранкові вибухи на Полтавщині 15 серпня — що відомо про обстріл

На Полтавщині прогриміли вибухи — що відомо про атаку
Вибухи пролунали в Полтавській області зараз, рано вранці в четвер, 15 серпня. У Полтавській області триває повітряна тривога.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про ракети в бік регіону.
Що відомо про вибухи в Полтавській області вранці 15 серпня
Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 04:54. У Повітряних Силах ЗС України о 04:58 попередили, що в бік Полтавщини летять ракети.
"Полтавчата, укриття! Три керовані авіаційні ракети до вас", — повідомив моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" о 04:57, а о 05:03 додав, що в Полтаві прогриміли вибухи.
Станом на 05:07 повітряна тривога в Полтавській області триває. Повідомлень про нові пуски ракет не було, але ракетна загроза зберігається до відбою повітряної тривоги.
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