Ранкові вибухи на Полтавщині 15 серпня — що відомо про обстріл

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: facebook.com/kyiv.city.council

Вибухи пролунали в Полтавській області зараз, рано вранці в четвер, 15 серпня. У Полтавській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про ракети в бік регіону.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Полтавській області вранці 15 серпня

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 04:54. У Повітряних Силах ЗС України о 04:58 попередили, що в бік Полтавщини летять ракети.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

"Полтавчата, укриття! Три керовані авіаційні ракети до вас", — повідомив моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" о 04:57, а о 05:03 додав, що в Полтаві прогриміли вибухи.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Станом на 05:07 повітряна тривога в Полтавській області триває. Повідомлень про нові пуски ракет не було, але ракетна загроза зберігається до відбою повітряної тривоги.