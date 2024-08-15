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В Полтавской области прогремели взрывы — что известно об атаке

15 августа 2024 05:07
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Утренние взрывы в Полтавской области 15 августа — что известно об обстреле
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: facebook.com/kyiv.city.council
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы раздались в Полтавской области сейчас, рано утром в четверг, 15 августа. В Полтавской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о ракетах в сторону региона.

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Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54. В Воздушных Силах ВС Украины в 04.58 предупредили, что в сторону Полтавской области летят ракеты.

Утром 15 августа РФ атаковала Полтавскую область ракетами
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

"Полтавчата, укрытие! Три управляемые авиационные ракеты к вам", — сообщил мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 04:57, а в 05:03 добавил, что в Полтаве прогремели взрывы.

Утром 15 августа РФ атаковала Полтавскую область управляемыми авиационными ракетами
Скриншот сообщений Telegram-канала "Николаевский Ванек"

По состоянию на 05:07 воздушная тревога в Полтавской области продолжается. Сообщений о новых пусках ракет не было, но ракетная угроза сохраняется до отбоя воздушной тревоги.

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