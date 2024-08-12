Взрывы в Полтавской области 12 августа — что известно

В Полтавской области раздался взрыв — что известно
12 августа 2024 10:30
Сотрудники ГСЧС тушат пожар после взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС
В Миргороде Полтавской области в понедельник, 12 августа, раздался взрыв . Сообщается о пуске российской ракеты в направлении города.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
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По сообщению от ВВС, в направлении города была зафиксирована враждебная скоростная цель. Это подтверждают и местные Telegram-сообщества.
По состоянию на 10:42 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:
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