Взрывы в Полтавской области 12 августа — что известно

Сотрудники ГСЧС тушат пожар после взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Миргороде Полтавской области в понедельник, 12 августа, раздался взрыв . Сообщается о пуске российской ракеты в направлении города.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Скриншот сообщения ВВС Украины

По сообщению от ВВС, в направлении города была зафиксирована враждебная скоростная цель. Это подтверждают и местные Telegram-сообщества.

Скриншот сообщений одного из городских Telegram-сообществ

По состоянию на 10:42 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом: