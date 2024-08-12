Вибухи на Полтавщині 12 серпня — що відомо

У Полтавській області пролунав вибух — що відомо
12 серпня 2024 10:30
Працівники ДСНС гасять пожежу після вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС
У Миргороді Полтавської області у понеділок, 12 серпня, пролунав вибух. Повідомляють про пуск російської ракети в напрямку міста.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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За повідомленням від ВПС, в напрямку міста було зафіксовано ворожу швидкісну ціль. Це підтверджують і місцеві Telegram-спільноти.
Станом на 10:42 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:
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