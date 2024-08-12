Вибухи на Полтавщині 12 серпня — що відомо

Працівники ДСНС гасять пожежу після вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС

У Миргороді Полтавської області у понеділок, 12 серпня, пролунав вибух. Повідомляють про пуск російської ракети в напрямку міста.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ВПС України

За повідомленням від ВПС, в напрямку міста було зафіксовано ворожу швидкісну ціль. Це підтверджують і місцеві Telegram-спільноти.

Скриншот дописів однієї з міських Telegram-спільнот

Станом на 10:42 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином: