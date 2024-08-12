Вибухи в Сумах зараз 12 серпня — подробиці від Повітряних сил

Дим здіймається після вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи в Сумах зараз 12 серпня пролунали близько 03:21 під час повітряної тривоги в області. Небезпека пов'язана з активністю тактичної авіації Росії.

Про вибухи повідомляє видання "Суспільне" в Telegram.

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За даними ЗМІ, в Сумах було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Новини"

Незадовго до вибухів Повітряні сили попереджали про активність тактичної авіації ворога на північному сході.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжується в Сумській та Харківській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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