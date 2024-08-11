У Сумах було чутно серію вибухів

Дим після обстрілу. Фото ілюстративне: скриншот

У Сумах повідомляють про серію вибухів, які було чутно близько 16:45 у неділю, 11 серпня. Перед цим Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації та загрозу обстрілів для прифронтових областей.

Про це пише "Суспільне Суми".

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Вибухи в Сумах

Перші вибухи в Сумах пролунали о 16:45. Після цього було чутно звук ще одного удару. Інформація уточнюється.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, перші вибухи було чутно в області, останній, ймовірно, пролунав в межах міста.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 14:42, на момент вибухів загроза все ще тривала.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах України о 16:28 попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.