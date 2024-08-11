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У Сумах пролунала серія вибухів

11 серпня 2024 16:55
Галина Шподарева - редактор
У Сумах було чутно серію вибухів
Дим після обстрілу. Фото ілюстративне: скриншот
Галина Шподарева - редактор

У Сумах повідомляють про серію вибухів, які було чутно близько 16:45 у неділю, 11 серпня. Перед цим Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації та загрозу обстрілів для прифронтових областей.

Про це пише "Суспільне Суми". 

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У Сумах пролунала серія вибухів - фото 1

Вибухи в Сумах

Перші вибухи в Сумах пролунали о 16:45. Після цього було чутно звук ще одного удару. Інформація уточнюється. 

За інформацією місцевих Telegram-каналів, перші вибухи було чутно в області, останній, ймовірно, пролунав в межах міста

У Сумах пролунала серія вибухів - фото 2

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 14:42, на момент вибухів загроза все ще тривала. 

У Сумах пролунала серія вибухів - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах України о 16:28 попередили про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 

У Сумах пролунала серія вибухів - фото 4
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

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