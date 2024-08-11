Наступ в Курській області — полонений окупант розповів про втрати Росії

Полонений російський строковик розповів про поведінку чеченських найманців в Курській області
Полонений російський строковик розповів про втрати Росії в Курській області та неадекватну поведінку чеченських найманців, які розстріляли кущі під час пересування колони.
Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE у неділю, 11 серпня.
Свідчення полоненого
За словами полоненого окупанта, в Курській області "ахматівці" під час пересування колони з Гуєво до Суджи влаштували стрілянину по кущах.
Також російський строковик розповів про великі втрати ЗС РФ на цій ділянці фронту. За його словами, з його підрозділу троє солдатів втекли, вісім вижили, інші загинули.
Водночас мережею шириться фотографія форми ймовірно ліквідованого полковника "Центрального козачого війська" в Курській області.
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