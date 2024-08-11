Наступ в Курській області — полонений окупант розповів про втрати Росії

Чеченські найманці. Фото ілюстративне: скриншот

Полонений російський строковик розповів про втрати Росії в Курській області та неадекватну поведінку чеченських найманців, які розстріляли кущі під час пересування колони.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE у неділю, 11 серпня.

Читайте також:

Свідчення полоненого

За словами полоненого окупанта, в Курській області "ахматівці" під час пересування колони з Гуєво до Суджи влаштували стрілянину по кущах.

Також російський строковик розповів про великі втрати ЗС РФ на цій ділянці фронту. За його словами, з його підрозділу троє солдатів втекли, вісім вижили, інші загинули.

Водночас мережею шириться фотографія форми ймовірно ліквідованого полковника "Центрального козачого війська" в Курській області.