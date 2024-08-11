Росія перекидає 810 бригаду в Курську область

Переміщення російської техніки. Фото: росЗМІ

Партизани воєнного руху українців та кримських татар "АТЕШ" фіксують перекидання російських військовослужбовців у Курську область. Їх переміщують зі стратегічно важливих напрямків, аби закрити прогалину в обороноздатності.

Про це АТЕШ повідомляє у Telegram у неділю, 11 серпня.

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"Наш агент доповів про переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ — це 810 ОБРМП, який прямував в місце відправки для захисту Курська. Партизани зауважили, що росіяни намагаються всіма силами закрити дірку обороноздатності.

Переміщення техніки. Фото: АТЕШ

На тлі цього вони змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків. Як відомо, нещодавно цю ж бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровське для посилення.