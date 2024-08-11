Росія перекидає 810 бригаду в Курську область

Партизани АТЕШ зафіксували переміщення однієї з бригад в Курську область
Партизани воєнного руху українців та кримських татар "АТЕШ" фіксують перекидання російських військовослужбовців у Курську область. Їх переміщують зі стратегічно важливих напрямків, аби закрити прогалину в обороноздатності.
Про це АТЕШ повідомляє у Telegram у неділю, 11 серпня.
Росія перекидає військових у Курську область
"Наш агент доповів про переміщення 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ — це 810 ОБРМП, який прямував в місце відправки для захисту Курська. Партизани зауважили, що росіяни намагаються всіма силами закрити дірку обороноздатності.
На тлі цього вони змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків. Як відомо, нещодавно цю ж бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровське для посилення.
Читайте Новини.LIVE!