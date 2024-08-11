Россия опрокидывает 810 бригаду в Курскую область

Перемещение российской техники. Фото: росСМИ

Партизаны военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" фиксируют перебрасывание российских военнослужащих в Курскую область. Их перемещают из стратегически важных направлений, чтобы закрыть пробел в обороноспособности.

Об этом АТЕШ сообщает в Telegram в воскресенье, 11 августа.

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"Наш агент доложил о перемещении 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после разведки удалось идентифицировать подразделение — это 810 ОБРМП, направлявшегося в место отправки для защиты Курска. Партизаны отметили, что россияне пытаются всеми силами закрыть дыру обороноспособности.

Перемещение техники. Фото: АТЭШ

На этом фоне они вынуждены снимать личный состав со стратегически важных направлений. Как известно, недавно эту же бригаду перебросили с Херсонского направления в Покровское для усиления.