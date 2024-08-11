Россия опрокидывает 810 бригаду в Курскую область

Партизаны АТЕШ зафиксировали перемещение одной из бригад в Курскую область
Партизаны военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" фиксируют перебрасывание российских военнослужащих в Курскую область. Их перемещают из стратегически важных направлений, чтобы закрыть пробел в обороноспособности.
Об этом АТЕШ сообщает в Telegram в воскресенье, 11 августа.
Россия перебрасывает военных в Курскую область
"Наш агент доложил о перемещении 10 КАМАЗов с личным составом в Донецкой области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после разведки удалось идентифицировать подразделение — это 810 ОБРМП, направлявшегося в место отправки для защиты Курска. Партизаны отметили, что россияне пытаются всеми силами закрыть дыру обороноспособности.
На этом фоне они вынуждены снимать личный состав со стратегически важных направлений. Как известно, недавно эту же бригаду перебросили с Херсонского направления в Покровское для усиления.
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