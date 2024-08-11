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Пленный русский срочник рассказал о поведении чеченских наемников в Курской области

11 августа 2024 16:31
Галина Шподарева - редактор
Наступление в Курской области — пленный оккупант рассказал о потерях России
Чеченские наемники. Фото иллюстративное: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Пленный российский срочник рассказал о потерях России в Курской области и неадекватном поведении чеченских наемников, расстрелявших кусты во время передвижения колонны.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE в воскресенье, 11 августа.

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По словам пленного оккупанта, в Курской области "ахматовцы" во время передвижения колонны из Гуево в Суджу устроили стрельбу по кустам

Также российский срочник рассказал о больших потерях ВС РФ на этом участке фронта. По его словам, из его подразделения трое солдат сбежали, восемь выжили, остальные погибли.

В то же время по сети распространяется фотография формы вероятно ликвидированного полковника "Центрального казачьего войска" в Курской области. 

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