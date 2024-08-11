В Сумах была слышна серия взрывов

Дым после обстрела. Фото иллюстративный: скриншот

В Сумах сообщают о серии взрывов, которые были слышны около 16:45 в воскресенье, 11 августа. Перед этим Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе обстрелов для прифронтовых областей.

Об этом пишет "Суспільне Сумы".

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Взрывы в Сумах

Первые взрывы в Сумах раздались в 16:45. После этого был слышен звук еще одного удара. Информация уточняется.

По информации местных Telegram-каналов, первые взрывы были слышны в области, последний, вероятно, раздался в черте города.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 14:42, на момент взрывов угроза все еще продолжалась.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах Украины в 16:28 предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.