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В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы — что известно

15 августа 2024 01:47
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Ночные взрывы в Херсоне и Запорожье 15 августа — что известно об обстреле
Работа ПВО по "Шахедам". Фото иллюстративное: facebook.com/126brigadatro
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы прогремели в Херсоне и Запорожье сейчас, ночью в четверг, 15 августа. И в Херсонской, и в Запорожской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА.

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В Херсонской области воздушная тревога длится с 23:08 14 августа, а в Запорожской области ее объявили в 01:16 15 августа.

По информации мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ванек", по состоянию на 01:02 восемь "Шахедов" в районе Снигиревки Николаевской области летели по двум направлениям: часть западным курсом, а другая часть — в сторону Херсонской области.

Атака "Шахедов" на Украину ночью 15 августа
Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

В 01:17 Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что в районе Херсона зафиксировали ударный БпЛА, а в 01:31 еще один "Шахед" обнаружили в районе Запорожья.

Ночью 15 августа Украину в очередной раз атаковали "Шахеды"
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

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