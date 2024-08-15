Ночные взрывы в Херсоне и Запорожье 15 августа — что известно об обстреле

В Херсоне и Запорожье прогремели взрывы — что известно
Взрывы прогремели в Херсоне и Запорожье сейчас, ночью в четверг, 15 августа. И в Херсонской, и в Запорожской области продолжается воздушная тревога.
В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА.
Что известно о взрывах в Херсоне и Запорожье ночью 15 августа
В Херсонской области воздушная тревога длится с 23:08 14 августа, а в Запорожской области ее объявили в 01:16 15 августа.
По информации мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ванек", по состоянию на 01:02 восемь "Шахедов" в районе Снигиревки Николаевской области летели по двум направлениям: часть западным курсом, а другая часть — в сторону Херсонской области.
В 01:17 Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что в районе Херсона зафиксировали ударный БпЛА, а в 01:31 еще один "Шахед" обнаружили в районе Запорожья.
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