В Херсоне гражданские попали под российский обстрел из беспилотника — есть жертвы

Россияне ударили из БпЛА по гражданским в Херсоне — есть погибший и раненые
В среду, 14 августа, россияне из беспилотника атаковали гражданских в Херсоне. Есть погибший, несколько человек получили тяжелые ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook.
Российские военные атаковали гражданских в Херсоне
По словам Прокудина, для атаки на людей россияне применили БпЛА.
"Оккупанты атаковали находившихся на улице херсонцев с беспилотников", — говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что пострадали трое мужчин, один из них получил смертельные ранения.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина", — сообщил он.
Глава области подчеркнул, что в больницу доставили 62-летнего жителя Херсона.
"У него взрывная травма, повреждение головного мозга, осколочные ранения головы и церебральная кома", — добавил Прокудин.
Он также сообщил о еще одном пострадавшем.
"Горожанин, 75 лет, получил взрывную травму и осколочные ранения голени", — подытожил председатель ОВА.
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