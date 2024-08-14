В Херсоне гражданские попали под российский обстрел из беспилотника — есть жертвы

Женщине оказывают медицинскую помощь. Иллюстративное фото: ГСЧС

В среду, 14 августа, россияне из беспилотника атаковали гражданских в Херсоне. Есть погибший, несколько человек получили тяжелые ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook.

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По словам Прокудина, для атаки на людей россияне применили БпЛА.

"Оккупанты атаковали находившихся на улице херсонцев с беспилотников", — говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что пострадали трое мужчин, один из них получил смертельные ранения.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина", — сообщил он.

Глава области подчеркнул, что в больницу доставили 62-летнего жителя Херсона.

"У него взрывная травма, повреждение головного мозга, осколочные ранения головы и церебральная кома", — добавил Прокудин.

Он также сообщил о еще одном пострадавшем.

"Горожанин, 75 лет, получил взрывную травму и осколочные ранения голени", — подытожил председатель ОВА.