Девять человек получили ранения в результате обстрела Херсонщины

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Херсон

Оккупанты в течение дня нанесли несколько ударов по населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских атак девять граждан получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram в воскресенье, 11 августа.

Читайте также:

Публикация Романа Мрочко. Фото: скриншот

Обстрелы Антоновки

Около 13:00 враг обстрелял Антоновку Херсонской городской территориальной громады. Ранена 72-летняя женщина. По предварительным данным, у пострадавшей минно-взрывная травма. В настоящее время продолжается дообследование.

Вечером стало известно еще о двух пострадавших: самостоятельно к медикам обратилась 68-летняя женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением, которые получила в результате сброса россиянами взрывчатки из дрона. Состояние пострадавшей легкое.

В тяжелом состоянии госпитализирована 65-летняя раненая, которая в момент обстрела находилась на улице. За ее жизнь борются медики.

В 18:30 после очередного удара по Антоновке еще три человека получили ранения. В момент обстрела пострадавшие находились в доме. 68-летний мужчина в тяжелом состоянии. У 41-летнего мужчины и 54-летней женщины взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия.

Обстрелы поселка Киндийка

Около 13:00 враг сбросил взрывчатку с дрона, где в этот момент находились 49-летний мужчина и 55-летняя женщина. Со взрывными и черепно-мозговыми травмами, контузиями и осколочными ранениями пострадавших госпитализировали.

Около 14:00 россияне сбросили на Киндийку с дрона еще один боеприпас. Попали по дому, где вспыхнул пожар. Владельца госпитализировали с ожогами, контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.