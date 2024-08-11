Дев'ятеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілу Херсонщини

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Херсон

Окупанти протягом дня завдали кілька ударів по населених пунктах Херсонської області. Внаслідок ворожих атак дев'ятеро громадян зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram у неділю, 11 серпня.

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Допис Романа Мрочка. Фото: скриншот

Обстріли Антонівки

Близько 13:00 ворог обстріляв Антонівку Херсонської міської територіальної громади. Зазнала поранень 72-річна жінка. За попередніми даними, в постраждалої мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження.

Ввечері стало відомо про ще двох постраждалих: самостійно до медиків звернулася 68-річна жінка із мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням, які отримала внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона. Стан постраждалої легкий.

У тяжкому стані госпіталізована 65-річна поранена, яка в момент обстрілу перебувала на вулиці. За її життя борються медики.

О 18:30 після чергового удару по Антонівці ще троє людей зазнали поранень. На момент обстрілу постраждалі перебували в будинку. 68-річний чоловік у тяжкому стані. У 41-річного чоловіка та 54-річної жінки вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія.

Обстріли селища Кіндійка

Близько 13:00 ворог скинув вибухівку з дрона, де в цей момент перебували 49-річний чоловік та 55-річна жінка. З вибуховими та черепно-мозковими травмами, контузіями та уламковими пораненнями постраждалих шпиталізували.

Близько 14:00 росіяни скинули на Кіндійку з дрона ще один боєприпас. Влучили по будинку, де спалахнула пожежа. Власника госпіталізували з опіками, контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.