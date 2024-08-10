У Херсоні увечері 10 серпня лунають вибухи

У Херсоні знову лунали вибухи
10 серпня 2024 21:20
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
У Херсоні увечері в суботу, 10 серпня, пролунали вибухи. Раніше мешканців міста та області попереджали про загрозу пусків "шахедів".
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Херсон попереджали про пуск дронів типу Shahed з півдня, приблизний час підльоту зазначали 22:00.
Також близько 19:30 росіяни вже здійснили артилерійський обстріл, над містом здіймався густий стовп диму.
Зазначимо, що станом на 21:20 повітряну тривогу оголошено в Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
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