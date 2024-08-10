ЗСУ знищують російську військову техніку - відео

Влучання по техніці ворога. Фото: скриншот з відео

Українські воїни третій рік ліквідовують російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив відео, на якому видно моменти влучань по ворожій техніці.

Відповідні кадри з'явилися у Telegram-каналі Головкома у суботу, 10 серпня.

Читайте також:

Удари по техніці окупантів

"Збройні Сили України прицільно та вправно знищують російських окупантів", — написав Сирський.

На відео видно, як за допомогою скидів вибухівки з дронів захисники одну за одною знищують одиниці військової техніки російських військових. Від влучань вона починає горіти та детонувати.

Зазначимо, що станом на ранок 10 серпня ЗСУ знищили 16 350 броньованих машин, 16 605 артилерійських систем (лише за останню добу — 69) та 1 143 РСЗВ.