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Сирський показав кадри влучань по російській техніці на фронті — вибухові відео

10 серпня 2024 21:17
Євгенія Брюховецька - редактор
ЗСУ знищують російську військову техніку - відео
Влучання по техніці ворога. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські воїни третій рік ліквідовують російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив відео, на якому видно моменти влучань по ворожій техніці.

Відповідні кадри з'явилися у Telegram-каналі Головкома у суботу, 10 серпня.

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"Збройні Сили України прицільно та вправно знищують російських окупантів", — написав Сирський.

На відео видно, як за допомогою скидів вибухівки з дронів захисники одну за одною знищують одиниці військової техніки російських військових. Від влучань вона починає горіти та детонувати.

Зазначимо, що станом на ранок 10 серпня ЗСУ знищили 16 350 броньованих машин, 16 605 артилерійських систем (лише за останню добу — 69) та 1 143 РСЗВ. 

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російські війська військова техніка окупанти війна в Україні FPV-дрони

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