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Захисники ліквідували штурмову групу окупантів — Генштаб опублікував відео

10 серпня 2024 19:48
Євгенія Брюховецька - редактор
ЗСУ ліквідували штурмову групу окупантів на фронті
Російські штурмовики. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідацію російських загарбників на нашій території. Так, воїни знищили цілу штурмову групу окупантів.

Відповідне відео оприлюднив Генштаб ЗСУ у Telegram у суботу, 10 серпня.

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Знищення штурмової групи окупантів

У Генштабі розповіли, що українські артилеристи та пілоти ударних дронів по черзі ліквідували штурмову групу окупантів. 

На відео видно, як за допомогою дронів захисники скидали вибухівку на ворожих військових та наводили артилерію.

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Скриншот допису Генштабу

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