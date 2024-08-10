ЗСУ ліквідували штурмову групу окупантів на фронті

Російські штурмовики. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідацію російських загарбників на нашій території. Так, воїни знищили цілу штурмову групу окупантів.

Відповідне відео оприлюднив Генштаб ЗСУ у Telegram у суботу, 10 серпня.

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Знищення штурмової групи окупантів

У Генштабі розповіли, що українські артилеристи та пілоти ударних дронів по черзі ліквідували штурмову групу окупантів.

На відео видно, як за допомогою дронів захисники скидали вибухівку на ворожих військових та наводили артилерію.