В МВС показали, який вигляд зараз має зруйнований росіянами Часів Яр

Часів Яр. Фото: скриншот з відео

Місто Часів Яр Донецької області розташоване за п'ять кілометрів від лінії фронту. У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі через російські обстріли та бойові дії.

Який вигляд місто має зараз, показала пресслужба МВС України у Telegram у суботу, 10 серпня.

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"Так сьогодні виглядає Часів Яр. Кожна будівля в місті — доказ нелюдської сутності ворога", — зауважили в МВС.

На відео, що абсолютно всі житлові та нежитлові будівлі знищені, а земля й дерева випалені.

Скриншот допису МВС України

За даними голови ОВА Вадима Філашкіна, станом на 24 липня у Часовому Ярі залишалося близько 530 мешканців, але через постійні ворожі обстріли всіх доріг заїхати в місто майже неможливо.

Росіяни чітко відстежують, коли заїжджають евакуаційні колони, щоб забрати людей, і "на жаль, вони їх теж постійно обстрілюють".