В МВД показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Часов Яр

Часов Яр. Фото: скриншот с видео

Город Часов Яр Донецкой области расположено в пяти километрах от линии фронта. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания из-за российских обстрелов и боевых действий.

Как город выглядит сейчас, показала пресс-служба МВД Украины в Telegram в субботу, 10 августа.

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"Так сегодня выглядит Часов Яр. Каждое здание в городе — доказательство бесчеловечной сущности врага", — отметили в МВД.

На видео, абсолютно все жилые и нежилые здания уничтожены, а земля и деревья выжжены.

Скриншот поста МВД Украины

По данным главы ОВА Вадима Филашкина, по состоянию на 24 июля в Часовом Яру оставалось около 530 жителей, но из-за постоянных вражеских обстрелов всех дорог заехать в город почти невозможно.

Россияне четко отслеживают, когда заезжают эвакуационные колонны, чтобы забрать людей, и "к сожалению, они их тоже постоянно обстреливают".