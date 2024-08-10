Удар по Константиновке в Донецкой области - какое количество погибших

Последствия ракетного удара по Константиновке Донецкой области. Фото: Игорь Клименко/Telegram

В Константиновке Донецкой области спасатели завершили разборку завалов на месте ракетного удара по торговому центру. В результате вражеской атаки 9 августа 14 человек погибли и 44 получили травмы.

Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко в Telegram в субботу, 10 августа.

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На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.

"В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека. Из восьми неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали пять: три женщины и двое детей — девочек 2012 и 2014 г. р. Осталось идентифицировать трех человек", — написал Клименко.

Как отметил Клименко, для документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Спасатели на месте ракетного удара по Константиновке. Фото: Игорь Клименко/Telegram