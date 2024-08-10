Удар по Костянтинівці в Донецькій області — яка кількість загиблих

Наслідки ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Фото: Ігор Клименко/Telegram

У Костянтинівці на Донеччині рятувальники завершили розбирання завалів на місці ракетного удару по торговельному центру. Внаслідок ворожої атаки 9 серпня 14 людей загинули та 44 отримали травми.

Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко у Telegram у суботу, 10 серпня.

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На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

"Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. З восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п'ять: три жінки та двоє дітей — дівчат 2012 та 2014 р. н. Залишилося ідентифікувати трьох осіб", — написав Клименко.

Як зазначив Клименко, для документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Рятувальники на місці ракетного удару по Костянтинівці. Фото: Ігор Клименко/Telegram