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Аварійно-рятувальна операція у Костянтинівці завершена — в МВС назвали кількість загиблих

10 серпня 2024 16:59
Галина Шподарева - редактор
Удар по Костянтинівці в Донецькій області — яка кількість загиблих
Наслідки ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Фото: Ігор Клименко/Telegram
Галина Шподарева - редактор

У Костянтинівці на Донеччині рятувальники завершили розбирання завалів на місці ракетного удару по торговельному центру. Внаслідок ворожої атаки 9 серпня 14 людей загинули та 44 отримали травми. 

Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко у Telegram у суботу, 10 серпня. 

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"Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. З восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п'ять: три жінки та двоє дітей — дівчат 2012 та 2014 р. н. Залишилося ідентифікувати трьох осіб", — написав Клименко. 

Як зазначив Клименко, для документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Аварійно-рятувальна операція у Костянтинівці завершена — в МВС назвали кількість загиблих - фото 1
Рятувальники на місці ракетного удару по Костянтинівці. Фото: Ігор Клименко/Telegram 
Аварійно-рятувальна операція у Костянтинівці завершена — в МВС назвали кількість загиблих - фото 2
Криміналісти на місці ракетного удару по Костянтинівці. Фото: Ігор Клименко/Telegram

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