Удар по Костянтинівці в Донецькій області — яка кількість загиблих

Аварійно-рятувальна операція у Костянтинівці завершена — в МВС назвали кількість загиблих
У Костянтинівці на Донеччині рятувальники завершили розбирання завалів на місці ракетного удару по торговельному центру. Внаслідок ворожої атаки 9 серпня 14 людей загинули та 44 отримали травми.
Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко у Telegram у суботу, 10 серпня.
Аварійно-рятувальна операція в Костянтинівці
На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.
"Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. З восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п'ять: три жінки та двоє дітей — дівчат 2012 та 2014 р. н. Залишилося ідентифікувати трьох осіб", — написав Клименко.
Як зазначив Клименко, для документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.
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