Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Краматорську

Наслідки російського удару по Краматорську. Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Російська армія у суботу, 10 серпня, атакувала Краматорськ Донецької області. Через влучання в об'єкт критичної інфраструктури є загиблі та постраждалі.

Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За його словами, сьогодні зранку ворог влучив ракетою по об'єкту міської критичної інфраструктури. Внаслідок удару один працівник загинув, ще декілька отримали поранення.

Будівлі об'єкта, як додав Філашкін, були серйозно пошкоджені. Наразі встановлюються обсяги пошкоджень.