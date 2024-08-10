Обстріл Костянтинівки 9 серпня — прокурори знайшли двох загиблих дітей

Працівники ДСНС розбирають завали в Костянтинівці. Фото: ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару по Костянтинівці Донецької області вдалося ідентифікувати тіла двох загиблих дітей. Загиблими виявилися двоє дівчаток, віком 9-11 років.

Про це заявили в Офісі генпрокурора України у суботу, 10 серпня.

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Як додали в Генпрокуратурі, судмедексперти досі працюють над встановленням осіб ще шести загиблих людей, зокрема, ймовірно, однієї дитини.

Також в ОГПУ додали, що за останніми даними внаслідок удару по місту 14 осіб загинуло, 43 людини отримали поранення.

Скриншот заяви Офісу генпрокурора

Російський удар по Костянтинівці 9 серпня — що відомо

Нагадаємо, вранці 9 серпня росіяни вдарили по міському супермаркету та відділенню "Нової пошти". За словами глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ворог застосував авіаракету Х-38. Також через ворожий удар було зруйновано відділення "Нової пошти": одного співробітника ушпиталили з пораненням.

На інцидент вже відреагував Президент України Володимир Зеленський заявивши, що "Росія відповідатиме за цей терор". Проте згодом загарбники атакували місто вдруге: внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних та пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру.