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Удар по Костянтинівці — з-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло дитини

9 серпня 2024 15:11
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Російський удар по Костянтинівці 9 серпня — з-під завалі дістали тіло дитини
Поліцейські на місці ракетного удару у Костянтинівці. Фото: Донбас Реалії
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

З-під завалів зруйнованого супермаркету у Костянтинівці Донецької області рятувальники дістали тіло дитини. На місці ворожого удару досі триває рятувальна операція. 

Про це інформує спецпроєкт "Радіо Свобода", "Донбас Реалії" у п'ятницю, 9 серпня. 

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Загиблі внаслідок обстрілу Костянтинівки. Джерело: Донбас Реалії

Також, як заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни вдарили по будівлі авіаракетою Х-38.

За попередньою інформацією, яка пролунала в етері телемарафону, у знищенному супермаркеті могли перебувати приблизно 50 осіб. Їх досі розшукують рятувальники. 

Ракетний удар по Костянтинівці 9 серпня — що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, армія Росії вдарила по Костянтинівці. Внаслідок ворожого удару було зруйновано відділення "Нової пошти": одного співробітника ушпиталили з пораненням. 

На інцидент вже відреагував Президент України Володимир Зеленський: він висловив співчуття рідним та близьким загиблим наголосив, що "Росія відповідатиме за цей терор".

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