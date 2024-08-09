Російський удар по Костянтинівці 9 серпня — з-під завалі дістали тіло дитини

Удар по Костянтинівці — з-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло дитини
З-під завалів зруйнованого супермаркету у Костянтинівці Донецької області рятувальники дістали тіло дитини. На місці ворожого удару досі триває рятувальна операція.
Про це інформує спецпроєкт "Радіо Свобода", "Донбас Реалії" у п'ятницю, 9 серпня.
У Костянтинівці з-під завалів дістали тіло дитини
Також, як заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни вдарили по будівлі авіаракетою Х-38.
За попередньою інформацією, яка пролунала в етері телемарафону, у знищенному супермаркеті могли перебувати приблизно 50 осіб. Їх досі розшукують рятувальники.
Ракетний удар по Костянтинівці 9 серпня — що відомо
Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, армія Росії вдарила по Костянтинівці. Внаслідок ворожого удару було зруйновано відділення "Нової пошти": одного співробітника ушпиталили з пораненням.
На інцидент вже відреагував Президент України Володимир Зеленський: він висловив співчуття рідним та близьким загиблим наголосив, що "Росія відповідатиме за цей терор".
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