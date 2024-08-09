Удар РФ по Костянтинівці 9 серпня — Зеленський показав наслідки

Наслідки удару по "Новій пошті" в Костянтинівці. Фото: t.me/novapostcorp

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Костянтинівці Донецької області 9 серпня. За його словами, окупанти атакували звичайний супермаркет та відділення "Нової пошти".

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram та показав наслідки.

Читайте також:

Наслідки удару по Костянтинівці 9 серпня

"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей", — йдеться у повідомленні президента.

Зеленський також розповів, що станом на цей час відомо про загиблих та щонайменше 24 поранених.

Він висловив співчуття рідним та близьким загиблим наголосив, що "Росія відповідатиме за цей терор".

"Ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", — підкреслив президент.