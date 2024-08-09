Війна в Україні — у Костянтинівці зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару по супермаркету

Ракетний удар по супермаркету в Костянтинівці — кількість жертв різко зросла
9 серпня 2024 12:53
Наслідки удару росіян по супермаркету в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін
Внаслідок російського ракетного удару по супермаркету в Костянтинівці загинули двоє мирних жителів, ще 17 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у п'ятницю, 9 серпня.
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У п'ятницю, 9 серпня ворог атакував Донецьку область. Окупанти ракетами обстріляли супермаркет у Костянтинівці.
За даними Донецької ОВА, наразі відомо про двох загиблих та 17 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.
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