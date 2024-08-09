Вибухи в Костянтинівці 9 серпня — що відомо

Росіяни вдарили ракетою по супермаркету в Костянтинівці
9 серпня 2024 12:05
оновлено: 12:35
Наслідки атаки по супермаркету в Костянтинівці. Фото: соцмережі
У Костянтинівці Донецької області у п'ятницю, 9 серпня, пролунали потужні вибухи. Як повідомляється, росіяни поцілили у супермаркет.
Про це повідомляють соцмережі.
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За інформацією місцевих Telegram-спільнот, є велика кількість загиблих та поранених.
Оновлено о 12:33: стало відомо, що внаслідок удару семеро осіб зазнали поранень.
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