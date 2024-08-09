Вибухи в Шебекіно 9 серпня — через дрони спалахнула пожежа

У Бєлгородській області пролунали вибухи — горить багатоквартирний будинок
9 серпня 2024 10:46
Наслідки пожежі після удару дронів. Фото: росЗМІ
В російському Шебекіно Бєлгородської області у п'ятницю, 9 серпня, пролунали вибухи. Повідомляється, нібито після нальоту чотирьох дронів спалахнула багатоповерхівка.
Кадри пожежі публікують російські Telegram-пабліки.
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Як заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, нібито "після атак дронів загорілися чотири квартири", де наразі працюють працівники МНС.
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