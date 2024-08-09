Взрывы в Шебекино 9 августа — из-за дронов вспыхнул пожар

В Белгородской области раздались взрывы — горит многоквартирный дом
9 августа 2024 10:46
Последствия пожара после удара дронов. Фото: росСМИ
В российском Шебекино Белгородской области в пятницу, 9 августа, раздались взрывы. Сообщается, что после налета четырех дронов вспыхнула многоэтажка.
Кадры пожара публикуют российские Telegram-паблики.
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Как заявил губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, якобы "после атак дронов загорелись четыре квартиры", где сейчас работают работники МЧС.
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