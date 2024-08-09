Взрывы в Константиновке 9 августа - что известно

Россияне ударили ракетой по супермаркету в Константиновке
9 августа 2024 12:05
обновлено: 12:35
Последствия атаки по супермаркету в Константиновке. Фото: соцсети
В Константиновке Донецкой области в пятницу, 9 августа, раздались мощные взрывы. Как сообщается, россияне попали в супермаркет.
Об этом сообщают соцсети.
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По информации местных Telegram-сообществ, есть большое количество погибших и раненых.
Обновлено в 12:33: стало известно, что в результате удара семь человек получили ранения.
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