Взрывы в Константиновке 9 августа - что известно

Последствия атаки по супермаркету в Константиновке. Фото: соцсети

В Константиновке Донецкой области в пятницу, 9 августа, раздались мощные взрывы. Как сообщается, россияне попали в супермаркет.

Об этом сообщают соцсети.

Читайте также:

В Константиновке раздались взрывы

Автомобиль скорой помощи на месте удара. Источник: соцсети

По информации местных Telegram-сообществ, есть большое количество погибших и раненых.

Пожар на месте вражеского прилета в Константиновке. Источник: соцсети

Обновлено в 12:33: стало известно, что в результате удара семь человек получили ранения.