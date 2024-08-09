Работник-инфекционист. Иллюстративное фото: eurasia.expert

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области возможна эпидемиологическая вспышка опасных заболеваний. Причиной выступает халатность российских коллаборантов по надлежащей утилизации отходов в Мелитопольском диагностическом центре.

Об этом заявили в Центре нацсопротивления при СНБО Украины в пятницу, 9 августа.

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Согласно полученному пакету документов, который попал в СНБО, образованное в оккупированном городе "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мелитопольский центр лечебно-диагностической и лабораторной медицинской помощи" не располагает надлежащим оборудованием для утилизации медицинских отходов.

Досье на коллаборантку Джурову. Источник: ЦНС

В ЦНС установили, что специалистом по закупкам там работают некоторые Оксана Джурова, которая, судя по полученному досье на женщину, не имеет медицинского образования, но добровольно пошла на сотрудничество с врагом. Исследовав смету товаров, услуг и оборудования, стоимостью в десятки миллионов российских рублей, стало известно, что в ней отсутствует критически важное оборудование для хранения медицинских биоотходов перед утилизацией.

Смета медучреждения Мелитополя. Источник: ЦНС

Смета медучреждения Мелитополя. Источник: ЦНС

Смета медучреждения Мелитополя. Источник: ЦНС 1/3 ​ 3

Речь идет об обязательной утилизации биоматериала, который забирают при анализе у людей с различными заболеваниями. В медицинских кругах его называют "Отходы класса В, С, Д" и отходы чрезвычайно опасны, которые могут привести к возникновению различных эпидемий. Во временно захваченном городе они хранятся в обычных складах.

"Или из-за жадности, или не способности осознать риски от возможного распространения опасных болезней, тратить средства на утилизацию опасных материалов кафиры не считают нужным", — говорят в ЦНС, и добавляют, что Джурова инициировала обращение к запорожскому гауляйтеру Евгению Балицкому с просьбой выделить дополнительное финансирование на контроль над следующими биоматериалами: