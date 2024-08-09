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В окупованому Мелітополі може спалахнути епідемія

9 серпня 2024 11:25
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
В Мелітополі окупанти провокують епідемію — деталі від ЦНС
Працівник-інфекіоніст. Ілюстративне фото: eurasia.expert
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області можливий епідеміологічний спалах небезпечних захворювань. Причиною виступає недбалість російських колаборантів щодо належної утилізації відходів у Мелітопольському діагностичному центрі.

Про це заявили у Центрі нацспротиву при РНБО України у п'ятницю, 9 серпня. 

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Згідно з отриманим пакетом документів, який потрапив до РНБО, утворений в окупованому місті "Державний бюджетний заклад охорони здоров’я "Мелітопольський центр лікувально-діагностичної та лабораторної медичної допомоги" не має у своєму розпорядженні належного обладнання для утилізації медичних відходів. 

мелітополь епідемія
Досьє на колаборантку Джурову. Джерело: ЦНС

У ЦНС встановили, що спеціалістом з закупівель там працює дехто Оксана Джурова, яка, судячи з отриманого досьє на жінку, не має медичної освіти, але добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Дослідивши кошторис товарів, послуг і обладнання, вартістю у десятки мільйонів російських рублів, стало відомо, що в ньому відсутнє критично важливе обладнання для зберігання медичних біовідходів перед утилізацією. 

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    Кошторис медзакладу Мелітополя. Джерело: ЦНС
  • мелітополь медицина окупація
    Кошторис медзакладу Мелітополя. Джерело: ЦНС
  • окупований мелітополь епідемія
    Кошторис медзакладу Мелітополя. Джерело: ЦНС
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Мова йде про обов’язкову утилізацію біоматеріалу, який забирають при проходженні аналізу у людей із різними захворюваннями. У медичних колах його називають "Відходи класу В, С, Д" і відходи є надзвичайно небезпечними, які можуть призвести до виникнення різних епідемій. В тимчасово захопленому місті вони зберігаються у звичайних складах. 

"Чи то через жадібність, чи не здатність усвідомити ризики від можливого поширення небезпечних хвороб, витрачати кошти на утилізацію небезпечних матеріалів окупанти не вважають за потрібне", — кажуть у ЦНС, та додають, що Джурова ініціювала звернення до запорізького гауляйтера Євгена Балицького із закликом виділити додаткове фінансування на контроль за наступними біоматеріалами:

  • матеріалами та інструментами, предметами, забрудненими кров’ю та (або) іншими біологічними рідинами;
  • патологоанатомічними відходами;
  • органічними операційними відходами (органами, тканинами);
  • харчовими відходами та матеріалами, які контактували з хворими на інфекційні хвороби, спричинені мікроорганізмами 3 – 4 груп патогенності.

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хвороба Україна Запорізька область Колаборант Мелітополь захворювання епідемія

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