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Россия сбросила авиабомбу на Селидово на Донеччине — два человека погибли, есть раненные

8 августа 2024 22:36
Евгения Брюховецкая - редактор
На Донеччине вечером 8 августа раздавались взрывы - Россия обстреляла Селидово
Последствия обстрелов. Фото: Донецкая областная прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в четверг, 8 августа, обстреляли город Селидово Донецкой области. В результате атаки погибли два человека и еще 11 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

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Сегодня около 18:00 оккупационные войска атаковали Селидово. Для обстрела жилого квартала враг, вероятно, применил ФАБ-500.

В результате погибли двое жителей — мужчины в возрасте 29 и 31 год. Также по меньшей мере 11 человек получили ранения: пять женщин и пятеро мужчин в возрасте от 30 до 73 лет и четырехлетний ребенок.

"Пострадавшие с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того, российскими обстрелами были повреждены многоквартирные жилые дома, административное здание и автотранспорт. В настоящее время уточняются последствия обстрела и количество пострадавших.

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Скриншот поста прокуратуры

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российские войска Донецкая область обстрелы оккупанты война в Украине авиабомба Авиаудар

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