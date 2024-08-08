Росія увечері 8 серпня обстрілює Херсон

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У Херсоні увечері в четвер, 8 серпня, знову чутно вибухи. Російські загарбники атакують обласний центр, обстрілюючи цивільне населення.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Херсоні 8 серпня

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 21:45 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.