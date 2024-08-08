Росія увечері 8 серпня обстрілює Херсон

У Херсоні знову чутно вибухи
8 серпня 2024 21:38
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
У Херсоні увечері в четвер, 8 серпня, знову чутно вибухи. Російські загарбники атакують обласний центр, обстрілюючи цивільне населення.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибухи в Херсоні 8 серпня
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Станом на 21:45 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
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