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У Херсоні знову чутно вибухи

8 серпня 2024 21:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія увечері 8 серпня обстрілює Херсон
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
Євгенія Брюховецька - редактор

У Херсоні увечері в четвер, 8 серпня, знову чутно вибухи. Російські загарбники атакують обласний центр, обстрілюючи цивільне населення.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 21:45 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога 8 серпня станом на 21:45
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

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