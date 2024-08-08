Окупанти завдали ударів по Херсонщині — двоє поранених

Огляд місця обстрілу. Фото ілюстративне: Херсонська обласна прокуратура

Окупанти двічі обстріляли населені пункти Херсонської області ввечері 8 серпня. Внаслідок ворожих ударів двоє цивільних чоловіків зазнали серйозних поранень.

Про це повідомили в Херcонській ОВА у четвер, 8 серпня.

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За даними Херсонської ОВА, близько 18:20 окупаційні війська завдали ударів по місту Берислав. Важких поранень зазнав 71-річний місцевий житель. У чоловіка травматична ампутація плеча та перелом стегна. Постраждалого шпиталізували.

Ще один потерпілий — у селищі Антонівка.

"Внаслідок атаки ворожого дрона поранень зазнав 58-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму та поранення ноги. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.