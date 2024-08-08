Вибухи в Херсоні 8 серпня

У Херсоні пролунали вибухи
8 серпня 2024 17:04
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
У Херсоні у четвер, 8 серпня, місцеві чули вибухи. Ворог, ймовірно, атакував місто авіаційними бомбами.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
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Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на півдні.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у дописі.
Згодом там зазначили, що росіяни здійснили пуски авіаційних бомб на Херсонщині.
Станом на 17:10 у Херсонській області був відбій загрози. Водночас повітряна тривога оголошена у Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
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