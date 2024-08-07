Росіяни обстріляли Херсонську область — є загиблий та багато поранених

Наслідки російського удару по житловому будинку. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін

Минулої доби, 6 серпня, російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів у Херсонській області. Окупанти били по житлових будинках та газогону.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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За словами Прокудіна, росіяни били по Зимівнику, Білозерці, Антонівці, Станіславу, Бериславу, Золотій Балці, Дудчанам, Томариному та Херсону.

"Російські військові поцілили в освітній заклад та адмінбудівлі, житлові квартали населених пунктів області", — повідомив він.

Голова ОВА додав, що окупанти влучили у три багатоповерхівки та у п'ять приватних будинків.

"Також окупанти пошкодили газогін, приватні й службові автомобілі", — зазначив Прокудін.

Керівник області наголосив, що у результаті обстрілів одна людина загинула, а ще 15 отримали поранення.