Россияне обстреляли Херсонскую область — есть погибший и много раненых

В Херсонской области россияне ударили по жилым домам и газопроводу — есть погибший
За прошедшие сутки, 6 августа, российские войска обстреляли девять населенных пунктов в Херсонской области. Оккупанты били по жилым домам и газопроводу.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
Последствия российских ударов
По словам Прокудина, россияне били по Зимовику, Белозерке, Антоновке, Станиславу, Бериславу, Золотой Балке, Дудчанам, Томарину и Херсону.
"Российские военные попали в образовательное учреждение и админздания, жилые кварталы населенных пунктов области", — сообщил он.
Глава ОВА добавил, что оккупанты также попали в три многоэтажки и в пять частных домов.
"Также оккупанты повредили газопровод, частные и служебные автомобили", — отметил Прокудин.
Руководитель области подчеркнул, что в результате обстрелов один человек погиб, а еще 15 получили ранения.
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