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В Херсонской области россияне ударили по жилым домам и газопроводу — есть погибший

7 августа 2024 08:29
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Россияне обстреляли Херсонскую область — есть погибший и много раненых
Последствия российского удара по жилому дому. Иллюстративное фото: Александр Прокудин
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

За прошедшие сутки, 6 августа, российские войска обстреляли девять населенных пунктов в Херсонской области. Оккупанты били по жилым домам и газопроводу.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

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По словам Прокудина, россияне били по Зимовику, Белозерке, Антоновке, Станиславу, Бериславу, Золотой Балке, Дудчанам, Томарину и Херсону.

"Российские военные попали в образовательное учреждение и админздания, жилые кварталы населенных пунктов области", — сообщил он.

Глава ОВА добавил, что оккупанты также попали в три многоэтажки и в пять частных домов.

"Также оккупанты повредили газопровод, частные и служебные автомобили", — отметил Прокудин.

Руководитель области подчеркнул, что в результате обстрелов один человек погиб, а еще 15 получили ранения.

Удар по Херсонщине
Сообщение Прокудина в Telegram

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