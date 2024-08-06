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Росіяни дроном атакували передмістя Херсона — є постраждалі

6 серпня 2024 16:43
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — росіяни атакували передмістя Херсона
Рятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото: ДСНС
Валерія Барановська - редактор

Росіяни вдарили по передмістю Херсона. Внаслідок атаки ворожим дроном постраждало шестеро людей, з них одна жінка перебуває у тяжкому стані. Усі постраждалі були в момент обстрілів на вулиці.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram у вівторок, 6 серпня.

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Внаслідок атаки російського дрона на передмістя Херсона постраждало шестеро осіб. За даними МВА, у тяжкому стані перебуває жінка 1977 року народження.

"У неї вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення, гіповолемічний шок", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що стан решти поранених — середньої тяжкості. У чоловіка 1971 року народження виявлено вибухову закриту черепно-мозкову травму та контузію. У одного із потерпілих 1967 року народження окрім вибухової травми медики також зафіксували уламкове поранення грудної клітини. Вибухову травму і уламкове поранення грудної клітини також отримала 68-річна жінка.

Внаслідок ворожих обстрілів у 37-річна потерпіла отримала вибухову та закриту черепно-мозкову травму, контузії і уламкові поранення. Уламкове поранення ноги отримав ще один постраждалий — чоловік 1988 року народження, який самостійно звернувся до лікарів.

"Усі травмовані ушпиталені і отримують необхідну медичну допомогу. На момент скиду росіянами вибухівки з дрона усі постраждалі перебували на вулиці", — зазначив Мрочко.

Обстріл Херсона 6 серпня
Допис Романа Мрочка. Фото: скриншот

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