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"Прорив" у Курській області — у ГУР відповіли, чи причетні до цього українські спецпідрозділи

6 серпня 2024 14:58
Катерина Османська - Редактор
Курська область — чи причетні ЗСУ до прориву на кордоні РФ
Наслідки обстрілів у Курську. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

У Головному управління розвідки Міністерства оборони Україні ніяк не коментували події у Курській області та так званий прорив на кордону РФ. Однак там наголосили, що в цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі Збройних сил.

Про це повідомляє NV з посиланням на джерело в розвідці. 

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"В українській воєнній розвідці відмовились коментувати тему "прориву" в Курській області РФ. Проте, як повідомило джерело в ГУР, у цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ", — йдеться у матеріалі.

Як відомо, рано вранці 6 серпня губернатор Курської області Олексій Смирнов та російські ЗМІ заявили, що на кордоні біля російських сіл Курилівка та Гончарівка точаться бої.

У мережі з'явилися фото броньованої техніки, яка перебуває на цій ділянці, зокрема автомобіля Humvee з характерною для ЗСУ тактичним маркуванням у виді трикутника. Російські пабліки одразу ж заявили, що українські військові на цій техніки перебувають на прикордонні з РФ. Але в результаті з'ясувалося, що ці фото з території Сумської області

Наразі вище військове керівництво України ніяк не відреагувало та не коментує ситуації у Курській області. 

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