Атака на аеродром Морозовськ 3 серпня — у ГУР показали фото наслідків

Атака на аеродром "Морозовськ" — в ГУР показали знімки ударів по летовищу
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали супутникові знімки атакованого 3 серпня російського аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. Внаслідок атаки російські ПКС втратили один літак та низку авіаційної інфраструктури.
Про це заявили у пресслужбі силового відомства у понеділок, 5 серпня.
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На опублікованих фото від розвідвідомства, ворог втратив один склад авіаозброєння — він повністю знищений. Внаслідок ланцюгової детонації боєприпасів, на знімках видно сліди вторинної детонації на території аеродрому та великі площі випаленої землі.
Також серйозних пошкоджень зазнали чотири техбудівлі та два ангари, де могли знаходитись ворожі машини.
В розвідвідомстві додали, що один Су-34 було знищено, ще два літаки отримали серйозні пошкодження, оскільки поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.
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