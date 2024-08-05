Атака на аеродром Морозовськ 3 серпня — у ГУР показали фото наслідків

Супутникові знімки атаки на російський аеродром "Морозовськ". Фото: ГУР

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали супутникові знімки атакованого 3 серпня російського аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. Внаслідок атаки російські ПКС втратили один літак та низку авіаційної інфраструктури.

Про це заявили у пресслужбі силового відомства у понеділок, 5 серпня.

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Сліди пожежі на летовищі через детонацію. Джерело: ГУР

На опублікованих фото від розвідвідомства, ворог втратив один склад авіаозброєння — він повністю знищений. Внаслідок ланцюгової детонації боєприпасів, на знімках видно сліди вторинної детонації на території аеродрому та великі площі випаленої землі.

Знищений склад авіаозброєння літаків. Джерело: ГУР

Також серйозних пошкоджень зазнали чотири техбудівлі та два ангари, де могли знаходитись ворожі машини.

Пошкоджена інфраструктура аеродрому. Джерело: ГУР

В розвідвідомстві додали, що один Су-34 було знищено, ще два літаки отримали серйозні пошкодження, оскільки поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.