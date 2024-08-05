Атака на аэродром Морозовск 3 августа — в ГУР показали фото последствий

Спутниковые снимки атаки на российский аэродром "Морозовск". Фото: ГУР

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали спутниковые снимки атакованного 3 августа российского аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В результате атаки российские ВКС потеряли один самолет и ряд авиационной инфраструктуры.

Об этом заявили в пресс-службе силового ведомства в понедельник, 5 августа.

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Следы пожара на аэродроме из-за детонации. Источник: ГУР

На опубликованных фото от разведомства враг потерял один склад авиавооружения — он полностью уничтожен. В результате цепной детонации боеприпасов на снимках видны следы вторичной детонации на территории аэродрома и большие площади выжженной земли.

Уничтоженный склад авиавооружения самолетов. Источник: ГУР

Также серьезные повреждения получили четыре техстроения, и два ангара, где могли находиться вражеские машины.

Поврежденная инфраструктура аэродрома. Источник: ГУР

В разведомстве добавили, что один Су-34 был уничтожен, еще два самолета получили серьезные повреждения, поскольку рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.