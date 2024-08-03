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Буданов відповів, чи здатна Україна повністю знищити енергосистему Росії

3 серпня 2024 12:24
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Буданов пояснив, чому Україна не може знищити енергосистему Росії
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов відповів, чи битиме Україна по енергосистемі Росії у відповідь. За його словами, всі ці вузли дуже сильно захищені.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю "ТСН".

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За словами Буданова, в Україні намагаються добре захистити енергосистему, однак такі заходи відбуваються і в Росії. Окупанти вирішили наростити системи протиповітряної оборони, адже в них для цього спроможності набагато більші. 

"Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки, мабуть, некоректно буде. Повністю ми її не покладемо. Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя — можна. Повністю зруйнувати — майже нереально", — додав начальник ГУР.

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росія Україна Кирило Буданов енергосистема ГУР

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