В ГУР зазначили, що Керченський міст може бути зруйнованим в найближчі місяці

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Українська правда

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ймовірність знищення Керченського мосту. За його словами, є шанси, що міст може бути зруйнований в найближчі місяці.

Про це він розповів в ефірі телемарафону у п'ятницю, 2 серпня.

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"Всі працюють як над дальніми ударами, так і над питанням знищення Керченського мосту. Це вимагає комплексного підходу, але робота триває", — заявив Буданов.

Відповідаючи на питання про можливість знищення Кримського мосту в найближчі місяці, керівник української розвідки зазначив: "Шанси є".

Раніше Буданов заявляв, що Кримський міст є більш пріоритетною ціллю для знищення, ніж залізниця вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря.

Відомо, що росіяни стягнули близько 30 барж до Кримського мосту, щоб захистити переправи від українських дронів. Однак це не вплине на виконання основного завдання Збройних сил України.